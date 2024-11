Il naufragio nel buio della notte, la disperazione di superstiti e familiari, la bufera politica, la ricerca delle responsabilità. Il dramma che si è consumato nel mare di Crotone, con il suo insostenibile carico di morte, ha forse cambiato per sempre la percezione delle tematiche legate all’immigrazione clandestina.

Dopo il Consiglio dei ministri a Cutro che LaC ha seguito in diretta con una lunga edizione straordinaria del tg, va in onda una puntata speciale di Link che cerca di indagare i diversi aspetti di questa immane tragedia, partendo dagli esiti del Consiglio dei ministri organizzato in Calabria.

L'approfondimento, condotto dal vicedirettore Enrico De Girolamo, vede come ospiti Antonella Grippo (giornalista di LaC), Anna Laura Orrico (deputata M5s) e Francesco Toscano (leader di Italia Sovrana e Popolare). Nel corso della trasmissione, collegamenti con gli inviati di LaC a Cutro e numerosi contributi video con interviste ai protagonisti. È possibile rivedere la puntata su LaC Play (CLICCA QUI)