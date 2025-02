Oggi, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) settantottesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della settantottesima puntata il presidente del Gal delle Serre Calabresi, Marziale Battaglia. Il territorio di riferimento è molto ricco dal punto di vista naturalistico, storico, delle tradizioni identitarie, dell'agroalimentare di qualità: il Basso Jonio Catanzarese e le Preserre. Dalla Nocciola Tonda di Calabria coltivata a Cardinale e in comuni limitrofi al miele di Amaroni e di altre realtà affermatesi per l'allevamento di api, dai funghi ai salumi, dai formaggi all'olio extravergine di oliva... Il cibo della Dieta Mediterranea ha diversi punti di forza nel territorio di riferimento del Gal delle Serre Calabresi. Il presidente Marziale Battaglia ha spiegato alcune delle principali mission strategiche di questo Gruppo di azione locale, con particolare riferimento anche all'attrattività turistica e ai temi del sociale.

