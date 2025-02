Format tv, collegamenti, interviste: da lunedì 10 racconteremo il Festival in diretta sui nostri canali e sulle testate del gruppo. Ecco cosa è previsto

Il Festival di Sanremo si avvicina e, quest'anno, il network LaC è pronto a regalarvi un’esperienza unica, portandovi nel cuore pulsante dell’intrattenimento sanremese. Per tutta la settimana del Festival, il palinsesto di LaC Tv sarà infatti arricchito da programmi speciali che vi permetteranno di vivere ogni attimo della kermesse musicale più amata d’Italia.

"LaC c'è a Sanremo”, per una settimana di emozioni, storie, spettacolo e soprattutto tanta musica.

Sanremo è sempre Sanremo – Un viaggio nella storia del Festival

A partire da lunedì 10 e fino a sabato 15 febbraio, alle 14:30, Francesco Occhiuzzi condurrà in diretta dallo studio 2 di LaC con il programma "Sanremo è sempre Sanremo". Attraverso uno sguardo nostalgico e appassionato, il conduttore ripercorrerà le tappe più significative della storia del Festival, analizzando i successi e i momenti che hanno fatto la storia di questo evento iconico.

Sanremo On The Road – Tra eventi, party e la movida della città

Da martedì 11 a sabato 15 febbraio, alle 20:00, LaC presenterà "Sanremo On The Road" con Jennifer Stella ed Eleonora De Angelis. In questo format dinamico, le due conduttrici andranno a caccia dei vip e dei protagonisti del Festival, immergendosi nell’atmosfera degli eventi e dei party che animano le vie principali di Sanremo.

Collegamenti dalla sala stampa

Per completare l’offerta di una copertura a 360 gradi, LaC proporrà anche collegamenti quotidiani dalla sala stampa “Ariston Roof”, curati da Luca Arnaù e Lorenza Sebastiani per LaCity Mag. Notizie in tempo reale anche dalla sala stampa “Lucio Dalla” con il giornalista di LaC News24 Francesco Roberto Spina. Gli aggiornamenti forniranno notizie, commenti e interviste direttamente dai protagonisti e dagli addetti ai lavori, garantendovi un punto di vista esclusivo su tutto ciò che accade durante la manifestazione.