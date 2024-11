Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento settimanale con “11 in campo”, la trasmissione calcistica che racconta la stagione sportiva della Serie B e C. Il format di LaC è ideato e condotto da Maurizio Insardà, con la partecipazione di Nicola Binda Gazzetta dello sport e Mario Palmieri ex arbitro di serie A.

Gli ospiti

Ospiti questa sera alle 21.00: in studio Nevio Orlandi, ex allenatore, tra le altre, di Reggina e Vibonese. Attraverso Skype ci collegheremo con Luca Martines, director corporate del Parma, Tullio Calzone, giornalista del Corriere dello Sport e Filippo Rosace giornalista dell'Alto Adige, con quest'ultimo parleremo anche del Sudtirol, prossimo avversario della Reggina ai play off.

Come vederci

Appuntamento su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.