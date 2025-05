Andrà in onda oggi, alle ore 14.30 e in replica alle 21.30, su LaC Tv, la trentacinquesima puntata di 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda.

La 36esima giornata di campionato è stata caratterizzata dalla vittoria del Pisa contro il Frosinone: ai toscani manca adesso un punto per conquistare la Serie A. Vittorie importantissime in trasferta per il Sudtirol a Palermo, del Brescia a Cittadella e della Reggiana a Modena. Il turno infrasettimanale giocato ieri ha messo in evidenza la crisi del Catanzaro che continua a deludere e perdere. Giallorossi sconfitti in casa della Juve Stabia, con mister Caserta che decidedi portare i suoi in ritiro in cista della prossima gara casalinga contro la Sampdoria domenica al Ceravolo. Vince a sorpresa il Cosenza contro il Bari in uno stadio completamente vuoto e spera nei play out nonostante le percentuali siano obiettivamente bassissime. Il resto delle gare ha visto la vittoria dello Spezia contro la Salernitana, quella del Mantova contro il Cesena e quella del Sassuolo contro la Carrarese. Infine termina in pareggio la gara tra Sampdoria e Cremonese.

Gli ospiti

In collegamento via Skype il giornalista Antonio Alizzi direttore Cosenza Channel e il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è oggi pomeriggio, venerdì 2 maggio, alle 14.30 e in replica alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.