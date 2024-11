Tra reparti in sofferenza, Pronto soccorso affollato e aggressioni agli operatori sanitari sono tante le criticità che si registrano in provincia di Vibo. Appuntamento con la striscia di informazione di LaC Tv alle ore 14:30

Aggressioni alle guardie mediche, reparti ospedalieri in sofferenza, medici e infermieri del Pronto soccorso presi d'assalto e nel mirino di pazienti esasperati. Sono tante le criticità della sanità vibonese, ma c'è una ricetta per salvarla? Sarà questo l'argomento al centro della puntata odierna di Dentro la Notizia, la striscia di informazione in onda su LaC Tv dopo il tg delle 14. Una sanità disastrata quella della provincia di Vibo Valentia, ma che prova a rialzare la testa. Ne parleremo con i "protagonisti" e in particolare con il commissario straordinario dell'Asp vibonese il generale Antonio Battistini, che sarà ospite in studio. In collegamento, con l'inviata Cristina Iannuzzi avremo poi il primario Pronto soccorso dell'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia Enzo Natale.

