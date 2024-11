Il progetto di valorizzazione dell'Antica Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale da Crotone a Capo Colonna è un progetto sul quale la città pitagorica punta molto, soprattutto in chiave di visione del futuro.

Risorse e via definitivo dalla Regione ci sono già. Ora si tratta di capire come si svilupperà il cronoprogramma. Oggi, con Dentro la Notizia, la striscia d'informazione di LaC News24 condotta da Pasquale Motta, saremo a Crotone per fare il punto su questo suggestivo progetto, sentire gli attori principali del territorio e saggiare l'umore della città.

