Oggi, lunedì 15 luglio, su LaC Tv, quinta puntata della nuova trasmissione "Imprenditori in Volo", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla suite dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). "Imprenditori in volo" è stata programmata da LaC Network nell'ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia.

Ospite della quinta puntata la giovane imprenditrice Giovanna Artese che guida le Cantine Artese di Porto Salvo, frazione di Vibo Valentia. Da qualche anno a questa parte le produzioni vitivinicole vibonesi stanno assistendo a una positiva riscoperta rispetto a un'antica e consolidata tradizione. Nel caso della famiglia Artese la filosofia di fondo è quella della filiera corta e della piena valorizzazione di vitigni autoctoni, quali il profumatissimo Zibibbo, a bacca bianca, e il Maglicco Canino, a bacca nera, mentre i vigneti sono allocati in un tratto molto suggestivo e panoramico delle colline di Zambrone.

I filari di Zibibbo, di Magliocco Canino e di altri vitigni tramandati di generazione in generazione si affacciano sul Mar Tirreno, consentono straordinarie vedute verso le Isole Eolie, e costituiscono una preziosa "location" per organizzare degustazioni accurate nell'ottica di un'economia vitivinicola che punta anche sull'enoturismo. Nel corso dell'intervista Giovanna Artese si è soffermata anche sulle principali etichette prodotto dalla cantina, e nel caso dello Zibibbo ha distinto tra un bianco fermo secco e un sorprendente passito dall'inconfondibile bouquet di aromi. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, on demand su LaC Play.