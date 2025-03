L’amministratore di Serra San Bruno parlerà in diretta dell’intimidazione subita con l’incendio della propria auto: dallo shock iniziale alla solidarietà. Appuntamento alle 13

«Le fiamme non hanno consumato la fascia tricolore». La reazione a caldo del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, dopo l'incendio della sua automobile, ha suscitato un fiume di reazioni. Tutte positive, chiaramente, soprattutto per la capacità dimostrata dal giovane amministratore vibonese di resistere con i fatti all'intimidazione subita e andare avanti dritto per la strada tracciata, nella consapevolezza di dover proseguire il lavoro condotto sin qui nell'interesse della comunità.

E proprio il sindaco di Serra, oggi, sarà l'ospite della puntata di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Si parlerà dell'accaduto, dello shock iniziale e della grande solidarietà e vicinanza espressa a livello istituzionale e non solo in ambito locale e regionale. Segnali che testimoniano la rete di protezione scattata attorno a un sindaco che non intende arretrare di un millimetro rispetto al proprio dovere amministrativo.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.