Questa volta gli ospiti del salotto di Franco Laratta non sono ospiti ma protagonisti. Con il presidente Adolfo Barone, i due vicepresidenti De Candia e Talarico hanno dato vita all’accademia dei caccuriani, e da qui nasce il Premio Letterario Caccuri, giunto alla 13esima edizione. Affermandosi come uno dei premi più importanti d’Italia, come prova l’Alto riconoscimento del presidente della Repubblica, come confermano gli ospiti delle diverse edizioni, tutti protagonisti di primissimo piano della cultura, dell’arte, della musica. Un premio che è simbolo di quella Calabria che gioca da protagonista.

Il borgo di Caccuri oggi è conosciuto in tutta Italia grazie al prestigioso Premio Letterario, un evento estivo di rilievo nazionale. L’Accademia dei Caccuriani ha avuto intuito e particolare intelligenza nel promuovere l’evento culturale dell’anno e nell’ospitare personalità di primissimo piano e i più quotati artisti del paese. Oltre a tanti talenti calabresi. Con Adolfo Barone, Roberto De Candia e Olimpio Talarico sono impegnati tutto l’anno per la buona riuscita del Premio. Olimpio Talarico è anche un fine e apprezzatissimo romanziere. Senza Barone, de Candia e Talarico il Premio Caccuri non sarebbe esistito.

Ne parlano questa sera nel salotto di Franco Laratta, Roberto de Candia e Olimpio Talarico. Potremo forse capire meglio come ha potuto un piccolo borgo diventare simbolo della migliore Calabria. Appuntamento con LaC OnAir questa sera alle ore 20:15, canale 17 del digitale terrestre.