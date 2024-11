Due scrittori calabresi ospiti questa sera alle 20:15 su LaC OnAir direttamente dal Premio letterario Caccuri.

Marcostefano Gallo oltre che scrittore di successo è anche cantante e autore della band Noir Col. Il suo esordio nella narrativa risale al 2007 con L’arte di uccidere, a cui hanno fatto seguito Le parole del vento, L’infinito per me e La vendetta ha il mio stesso nome. Con Ferrari Editore ha pubblicato il fortunato romanzo Circo Dovrosky e La fragilità dei palindromi.

Al premio Caccuri ha presentato il suo ultimo romanzo, Scacciasogni, che Martino Ciano descrive così: «Nel caso del romanzo di Marcostefano Gallo, autore cosentino che si cimenta anche con la musica, la costituzione degli eventi è legata alla regione Calabria, particolare che sa raccontare una universalità fatta di allettanti tribalismi, di spaesamenti personali in cui si muove la retorica della redenzione».

L’altro ospite di Franco Laratta è Rino Garro con il suo bel romanzo Alright, tutto a posto, compa’, che sembra il mantra di laureati ultra trentenni alla ricerca di un lavoro adeguato e di un’identità sociale. Il protagonista del romanzo di Garro è un insegnante precario in fuga da sé. Ad un certo punto lascia Firenze per raggiungere un vecchio amico del Sud, proprietario nei dintorni di Manchester di un ristorante nel quale anni prima era stato a servire e a lavare piatti e tazzine. Il viaggio-pellegrinaggio in un’Inghilterra fredda e piovosa diventa una sfida che può portare alla rinascita.

Rino Garro, cosentino, vive a Firenze, dove insegna. Suoi racconti e contributi sono apparsi in Repubblica.it, Nazione Indiana, Flanerì, L’immaginazione; e in antologie come Dei Mali (Avagliano, a cura di Idolina Landolfi), Sotto La Lente (Perrone Lab, a cura di Gabriele Ametrano), Libera Tutti (Zona, a cura di Federico Batini), La fortuna del racconto in Europa (Carocci, a cura di Milly Curcio).

I due scrittori dialogheranno con Franco Laratta all'interno del programma Le interviste del Premio letterario Caccuri, in onda questa sera su LaC OnAir, canale 17 del digitale terrestre.