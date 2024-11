Il premio letterario Caccuri è da 13 anni una gran bella vetrina per scrittori, artisti, musicisti, imprenditori. È un appuntamento imperdibile che è diventato col tempo un evento nazionale. L’edizione 2024 ha toccato punte altissime e ha richiamato quotidianamente centinaia di persone che nel cuore dell’estate hanno scelto di assistere a qualcosa di particolare, unico. Ospiti dell'ultima puntata del format curato e condotto da Franco Laratta Domenico Maduli e Pino Aprile, entrambi tra i protagonisti dell’ultima edizione del Premio Caccuri.

Domenico Maduli, imprenditore, editore, innamorato della Calabria, si racconta in esclusiva. Parla della Calabria e di come la vorrebbe, dell’informazione e dell’impresa, dei giovani e del futuro. Traccia un suo modello di Calabria che immagina moderna, che offra possibilità di crescita e di sviluppo a tutti. Nell’intervista si parla anche dei temi dell’attualità e del ruolo dell’informazione. E per comprendere quanto sia forte il suo amore per la nostra terra, riprendiamo una sua espressione: «Mette in discussione la terra di Calabria chi non l’ha mai vissuta, altresì è come la propria madre, va vissuta con lo stesso sangue».

Pino Aprile, giornalista, ha lavorato in Rai al settimanale di approfondimento del Tg1, TV7, e con Sergio Zavoli, recentemente ha diretto LaC News24. In giro per il mondo ha incontrato i grandi del Novecento, ha intervistato in carcere Alì Agca, l’attentatore di papa Giovanni Paolo II. Autore di decine di libri, con "Terroni” ha fatto registrare vendite record e centinaia di ristampe. Nell’incontro con Franco Laratta, Aprile lancia l’allarme anche sull'Autonomia differenziata.

