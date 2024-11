Luca Pincini, Gilda Buttà, Paolo Zampini racconteranno a Franco Laratta il loro rapporto decennale con il grande compositore e il progetto per continuare a portare in giro le opere del maestro. Appuntamento alle 20.15

Grande successo al Premio letterario Caccuri per "Absolutely... Morricone", ensemble composta da Luca Pincini (violoncello), Gilda Buttà (pianoforte), Paolo Zampini (flauto). Un concerto di grande suggestione che ha reso magica la serata grazie ai grandi successi firmati da Ennio Morricone che hanno reso immortali tanti capolavori assoluti della storia del cinema.

Luca Pincini, Gilda Buttà, Paolo Zampini si confessano al microfono di Franco Laratta, raccontando il rapporto decennale con il grande compositore, con il quale lavorarono a lungo, sino alla fine. Tutti conoscono la grande attenzione con la quale il maestro sceglieva i musicisti. Esigeva il massimo della tecnica e una particolare sensibilità.

Luca Pincini, Gilda Buttà, Paolo Zampini da qualche anno portano avanti un progetto di successo finalizzato alla diffusione e valorizzazione delle più importanti opere del maestro. Un progetto fatto da impeccabili trascrizioni per pianoforte, violoncello e flauto. Il tutto è stato poi raccolto in due cd: Absolutely Morricone I, Absolutely Morricone II, pubblicati nel 2022 e nel 2024.

Grande il successo nel concerti in giro per l’Italia. Come a Caccuri nel corso della 13ª edizione del Premio letterario.

Di tutto questo si parlerà questa sera nel format "Le interviste del Premio letterario Caccuri" in onda alle 20.15 su LaC OnAir, canale 17 del digitale terrestre, e in streaming su LaC Play.