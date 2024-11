Continua il nostro viaggio speciale nel Premio letterario Caccuri con le interviste curate realizzate da Franco Laratta. Questa sera, alle 20.15 su LaC OnAir, spazio ad Amedeo Ariano e Checco Pallone.



Amedeo Ariano, batterista e percussionista autodidatta, docente di Conservatorio, è considerato uno dei migliori batteristi italiani di jazz. Molto intensa la sua attività concertistica. Ha collaborato con notissimi jazzisti italiani (Romano Mussolini, Lino Patruno su tutti). E poi decine e decine di collaborazioni con musicisti stranieri di fama mondiale che hanno scritto pagine della storia del Jazz. Possiamo citarne solo alcuni: Johnny Griffin, James Moody, George Coleman, Benny Golson, Sonny Fortune, Bobby Watson, Richie Cole, Jesse Davis, Steve Grossman, David Murray, Gorge Garzone e moltissimi altri. Fa parte di gruppi musicali pop, blues, funky e musica leggera.

Sono numerose le partecipazioni a incisioni discografiche e colonne sonore di film.

Dal 1998 è il batterista di Sergio Cammariere, in quella formazione che nel 2003 si è classificata al terzo posto del festival di San Remo. Ed ha anche ricevuto il Premio della Critica, Premio Tenco, Premio Imaie, Premio Miglior Composizione e Premio Miglior Concerto Live.

Al premio Caccuri è stato molto apprezzato nell’esibizione del 10 agosto in duo con Danilo Rea pianista di Mina e tantissimi altri grandi interpreti.

Il giorno dopo si è esibito a Santa Severina con Sergio Cammariere e il suo gruppo.



Il cosentino Francesco “Checco” Pallone ha iniziato la sua attività musicale e concertistica quando aveva appena 13 anni. È percussionista, tamburellista nella Compagnia Calabrese di canto Popolare. Siamo nel campo della ricerca della musica etnica.

Notevole il successo di Checco Pallone al Premio Letterario Caccuri “è stato un concerto strepitoso. È stata “toda gioia” ha detto l’artista.

Intanto Pallone ha partecipato alle riprese del film "La versione di Giuda" di Giulio Base. A lui è toccato vestire i panni di uno degli apostoli. Ma probabilmente quello che più avrà gratificato è stata scrivere le musiche, eseguite dal vivo in scena da musicisti eccezionali.

