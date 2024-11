VIDEO | Questa volta ci fermiamo a Caccuri in cima all'alto Crotonese a due passi da San Giovanni in Fiore per raccontarti le vicende dei monaci Basiliani e di quelli Florensi, scoprire i prodotti tipici e le storie degli imprenditori

La storia, la Cultura, le millenarie tradizioni dei 18 comuni del Marchesato di Crotone si intrecciano con quelle dei monaci Florensi di Gioacchino da Fiore. Un incrocio di fede, scontri, confronti, che hanno lasciato un patrimonio importante da valorizzare.

La carovana di Terra Mia si ferma Caccuri, in cima all’alto Crotonese, a due passi da San Giovanni in fiore, per raccontarvi le vicende dei monaci Basiliani e di quelli Florensi, le tradizioni di tanti piccoli comuni che oggi sono a rischio di sopravvivenza, un’economia agricola che regge nonostante le difficoltà, le speranze dei giovani che vorrebbero tornare investire su questa terra. E poi la cucina, i prodotti tipici, l’olio con tutte le sue particolarità che in quest’angolo della Calabria è di grande valore e rappresenta il traino più importante per l’economia di tutta la zona.

Anche in questo caso verranno fuori le piccole grandi storie di imprenditori, artisti, tanti giovani, in un intreccio di arte, letteratura scoperti incredibili, in un territorio che andrebbe scoperto ogni giorno, studiato, analizzato, perché da qui, con tutto il suo straordinario passato, ci sono le risposte anche per il futuro.

In pochi chilometri si passa dalle spiagge del mare Jonio e si arriva ai boschi della Sila. Tantissime le testimonianze della Magna Grecia, dei borghi medievali dell'interno dove sono ancora vivi i tempi in cui la struttura socio-economica era fondata sul latifondo e sul feudalesimo. Tanto che assunse la denominazione di Marchesato, che un si estendeva a nord fino a Camigliatello e alle montagne della Sila cosentina.

