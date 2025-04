La morte di papa Francesco ha sconvolto il mondo. Ma resta attuale, in queste ore, il suo messaggio evangelico, riconducibile alla scelta di essere sepolto "nella nuda terra": l'impegno della Chiesa militante resta quello di porsi al fianco degli ultimi, dei poveri, dei bisognosi, degli ammalati. Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

Ospite in studio don Salvatore Fuscaldo, parroco di Sant'Aniello a Cosenza, ampia e popolare comunità cattolica che si sta organizzando per raggiungere Roma e seguire, sabato prossimo, i funerali del pontefice. In collegamento Skype ci sarà invece Andrea Papaccio Napoletano, giornalista e collaboratore di LaC News24, esperto di Storia della Chiesa. Una puntata per fare il punto sul pontificato di Francesco che, arrivato al soglio di Pietro dalla lontana Argentina, ha riformato la Chiesa cattolica incontrando anche resistenze interne ma lasciando un segno indelebile tra milioni di fedeli che, in questi anni, si sono nuovamente avvicinati a una Chiesa vicina agli ultimi e agli emarginati.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.