Venerdì 21 marzo, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) novantatreesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della novantatreesima puntata il consigliere regionale Pietro Molinaro, presidente a Palazzo Campanella della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa. Molinaro è stato per tanti anni dirigente nazionale di Coldiretti, nonché presidente regionale Calabria: un'occasione, considerata la sua specifica competenza, per fare il punto sulle principali questioni aperte in questo settore produttivo strategico. Spazio, nel corso dell'intervista, anche per i temi della cultura antimafia e della lotta all'illegalità, non dimenticando l'impatto negativo che questi fenomeni hanno proprio sullo sviluppo sociale ed economico. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.