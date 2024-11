Leadership e leadershop. È questo il titolo della nuova puntata di Perfidia, in onda questa sera su LaC Tv. Il talk di Antonella Grippo accende i riflettori sull’idea di leadership al tempo delle tecnocrazie, in cui anche la politica è marketing e mobilita consensi nelle piazze virtuali del web, attraverso nuovi linguaggi e nuove procedure di propaganda.

Tanti sono gli ospiti che anche in questa puntata accompagnano Antonella Grippo: Giuseppe Scopelliti, ex presidente della Regione Calabria; Roberto Fico, ex presidente della Camera dei deputati; il generale di divisione Roberto Vannacci; Francesco Toscano di Italia Sovrana e Popolare; il giornalista e scrittore Ferdinando Adornato; infine Francesco Maria Del Vigo de Il Giornale.

Dove seguire Perfidia

L'appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21 su LaC Tv, che è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.