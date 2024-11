Mercoledì 16 ottobre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) trentatreesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della trentatreesima puntata la giovane imprenditrice Giovanna Artese che nella sua cantina di Porto Salvo, Vibo Valentia, è riuscita a raggiungere livelli eccellenti nella vinificazione dello Zibibbo, sia vinificato secco (il delizioso bianco Aramoni) sia passito (il sorprendente Aurum Deum). Le vigne di Zibibbo di Cantine Artese sono adagiate sulle colline di Zambrone, di fronte al Mar Tirreno, ed hanno tra l'altro una valenza paesaggistica di primissimo livello. Giovanna Artese racconta a Grand Terroir del grande impegno dedicato alla riscoperta dello Zibibbo, ma anche del notevole lavoro per la valorizzazione di altri vitigni autoctoni, quali il Magliocco Canino dal quale nasce l'ottimo rosso denominato Limàni. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.