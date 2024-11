L’intrattenimento e la riscoperta degli angoli più nascosti della Calabria, le eccellenze culinarie della nostra regione e il gossip, la musica e i viaggi lungo le splendide coste di un territorio baciato dal mare più blu che c’è. C’è tutto questo e molto altro ancora nel nuovo palinsesto del Network LaC, che ha lavorato ad una programmazione che possa tenere compagnia ai calabresi nei mesi estivi. Un palinsesto fresco e leggero, con contenuti pensati appositamente per un periodo dell’anno in cui regna la spensieratezza e la voglia di godere a pieno ogni momento.

Zigo Zago e La Banda degli OnAir, l’estate della suite aeroportuale LaC OnAirport

L’aeroporto internazionale di Lamezia Terme è la principale porta di ingresso alla nostra regione: è proprio dalla nostra suite aeroportuale di LaC OnAirport che sono partiti due importanti format. Zigo Zago è il contenitore di infotainment in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12 su LaC Tv e condotto da Italo Palermo e Palma Serrao. Spazio anche alle 18.30 al ritorno de La Banda degli OnAir, il format scanzonato e divertente in cui notizie e interviste si fondono con approfondimenti di costume, musica e società. Ai microfoni la coppia Mirko Iaquinta e Jennifer Stella con una sola parola d’ordine: leggerezza!

Dal mare alla montagna, l’estate delle bellezze calabresi

Spazio ai consigli di viaggio, alle bellezze dei mari e dei monti calabresi con una programmazione che racconta la ricchezza del nostro territorio attraverso gli approfondimenti del nostro network: “Blu Calabria, dal mare alla terra” è una delle produzioni di punta di LaC, un viaggio a bordo di un catamarano alla scoperta degli angoli più belli della nostra costa, con Gigi Miseferi e Nino Stellittano a fare da traghettatori di questo viaggio ed a passare la linea a Franco Laratta, che raccoglie il testimone raccontando le eccellenze delle zone interne.

Il viaggio alla scoperta della Calabria interna, però, prosegue anche con Terra mia, il format che racconta i prodotti tipici, le storie e le tradizioni dell’entroterra calabrese: un viaggio dal Pollino all’Aspromonte che ci terrà compagnia per tutte le domeniche del mese di luglio, alle ore 12, condotto da Franco Laratta e con la partecipazione di Francesca Caruso ed Ernesto Mastroianni.

Eccellenze calabresi, dalla tavola alle storie di successo

Uno spazio importante della programmazione del network è dedicato alla valorizzazione delle eccellenze calabresi. Si parte da quelle della gastronomia, con l’esordio dello chef Simonluca Barbieri che racconta il suo modo di interpretare i prodotti calabresi: “Il Pranzo della Domenica”, in onda domenica alle 13.30 e in replica alle 20, è l’esempio di come l’alta cucina possa entrare nelle case di tutti grazie alla fusione tra piatti tipici e sperimentazioni d’avanguardia utilizzando le migliori materie prime che il nostro territorio può offrire.

Le eccellenze calabresi, però, trovano spazio anche nel doppio appuntamento con il progetto Grand Terroir, che in tv si sdoppia per allargare ancora di più il racconto di una Calabria che funziona e che può fare rete grazie a progetti di integrazione e collaborazione dal basso. Su LaC Tv ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 17.15, con “Grand Terroir, imprenditori in volo”, il giornalista e scrittore Massimo Tigani Sava intervista alcuni tra i più importanti imprenditori calabresi per raccontare le loro storie, le loro difficoltà e in che modo hanno affrontato l’approccio con i mercati internazionali. Spazio anche ai reportage per scoprire, da vicino, il dietro le quinte di alcune tra le aziende calabresi più interessanti: ogni sabato alle 15 su LaC OnAir è sempre Massimo Tigani Sava ad accompagnarci alla scoperta di cantine, aziende e centri di produzione enogastronomica calabresi.

Pino Gigliotti, Paolo Marra e Francesco Occhiuzzi, i big della televisione calabrese su LaC Tv

Anche in questa stagione, LaC Tv si conferma il network dei grandi big della televisione calabrese: nessuna pausa per Pino Gigliotti e per il suo “Permette signora?”, il format che da anni ha reso l’ormai celebre Zio Pino uno dei personaggi più conosciuti e noti dell’intrattenimento televisivo della nostra regione, tra irriverenti battute e spiazzanti interviste.

Conferme anche per Paolo Marra, approdato nei mesi scorsi a LaC Tv e che dopo il successo del suo ultimo format, “La famiglia italiana”, tornerà prossimamente con uno tra gli appuntamenti più richiesti. “Ciak, si giri 'ccu mia” è il format che partirà domenica 21 luglio alle ore 21 e che porterà il comico e showman calabrese alla scoperta degli scorci più belli della nostra regione tra battute e risate.

Nuovo appuntamento in musica con Francesco Occhiuzzi e il suo “Diamoci del Tu Summer”, che si veste di sole e allegria per la stagione estiva e cambia location: il conduttore calabrese, insieme al maestro Aragona, porterà il suo programma al LaC Village di Falerna, allestito presso l’esclusiva location del Riva Restaurant.

Non si fermeranno, inoltre, le tante iniziative su web e social e gli eventi del network: su tutte BallaCalabria, il contest di LaC giunto alla quarta edizione che permette agli utenti di inviare coreografie e balli in alcuni dei luoghi più suggestivi della Calabria. Ampio spazio invece a LaCalabriaVisione, la sezione che racconta sul sito internet lacnews24.it le bellezze e i luoghi da scoprire del territorio calabrese e che come ogni anno racconterà giorno dopo giorno gli eventi, le feste, le sagre ed i più importanti appuntamenti mondani sul territorio calabrese.

L'editore Maduli: «I calabresi veri protagonisti»

«Abbiamo voluto proporre ai calabresi - spiega l'editore Domenico Maduli - un palinsesto fresco e leggero, che accompagnasse la nostra informazione con prodotti di alta qualità visiva. Racconteremo le nostre coste, le eccellenze e le tradizioni, proporremo prodotti di intrattenimento e di valorizzazione delle bellezze e delle vere ricchezze di questo territorio, per una stagione da vivere insieme ai nostri calabresi, i veri protagonisti dei nostri palinsesti».

Seguiteci in questa meravigliosa estate sui nostri canali regionali e nazionali sul canale 11 - 17 - 411 TivùSat e 820 Sky nell’intera Europa. Tutte le puntate sono disponibili su LaC Play.