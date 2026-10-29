Questa sera alle 21,30 nuovo appuntamento con il format condotto dal direttore Franco Laratta: il tema sarà affrontato con esperti e studiosi, separando i fatti dalla paura, in una puntata che prova a capire il presente prima che diventi storia

Questa volta l'allarme non arriva dai critici della tecnologia. Arriva da chi l'intelligenza artificiale la costruisce.

Dario Amodei, CEO di Anthropic, l'azienda che ha creato Claude, ha chiesto all'intero settore di rallentare. Secondo lui i modelli migliorano più in fretta della nostra capacità di controllarli. Il suo avvertimento è che, nel giro di 6–12 mesi, sciami di agenti IA fuori controllo potrebbero impadronirsi di internet.

Sam Altman di OpenAI ed Elon Musk gli hanno dato ragione. La Casa Bianca invece lo ha attaccato. E alcuni analisti si chiedono se dietro l'appello ci sia una reale preoccupazione o una strategia.

Cosa sta succedendo davvero? Le macchine stanno imparando a migliorarsi da sole? Chi le controlla e chi controlla i controllori? L'intelligenza artificiale è la più grande opportunità della nostra epoca o il rischio più grave che l’uomo abbiamo mai corso?

Ne parleremo con esperti e studiosi, separando i fatti dalla paura, in una puntata che prova a capire il presente prima che diventi storia.

I giorni della storia. Giovedì alle 21:30, solo su LaC Tv. Un format ideato e condotto da Franco Laratta, direttore responsabile di LaC.