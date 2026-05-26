Ospiti il docente dell'Unical Roberto Musmanno e con il sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito. Appuntamento alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre
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La Calabria, nonostante gli annunci del Governo, resta isolata dal resto del Paese con una linea ferroviaria carente. Soprattutto nella parte jonica l'elettrificazione dei binari sembra cedere il passo, mentre l'alta velocità per il momento si ferma a Battipaglia. Ne parliamo con il docente dell'Unical, Roberto Musmanno e con il sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito.
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.