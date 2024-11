L'Italia autentica, tutta da scoprire, un piatto alla volta. Il palinsesto di LaC si arricchisce di un nuovo format che promette di tenere incollati al teleschermo non soltanto gli appassionati di cucina, ma anche chi apprezza le meraviglie dei luoghi più iconici del Belpaese. In autunno, sui nostri canali, prenderà il via “L’Italia che mi piace… in viaggio con Raspelli”, format nazionale giunto alla sua terza edizione che celebra le eccellenze del Belpaese e quest’anno ha scelto di stringere una collaborazione con il network LaC, nell’ambito di una preziosa sinergia che consentirà di arricchire ulteriormente il bouquet del palinsesto.

Raspelli, tra i maggiori e più noti esperti di enogastronomia, esplorerà aziende, laboratori e imprese artigiane, mettendo in luce il meglio della tradizione e dell’innovazione italiana. Il programma – da quest’anno in onda anche su LaC Tv (canali 11 del digitale terrestre, 411 di TivùSat e 820 di Sky) e sui canali web del Network LaC, oltre a essere disponibile su LaC Play, la piattaforma on-demand del gruppo - dedicherà ampio spazio anche al territorio, creando un ritratto vivido delle realtà locali che contribuiscono alla qualità dei prodotti.

“L’Italia che mi piace… in viaggio con Raspelli” esplorerà le aziende che fanno grande il nostro Paese, svelando i segreti delle loro produzioni e le storie che si nascondono dietro ogni morso. Un'esperienza unica per gli amanti del buon cibo e della cultura italiana.

Ideato, prodotto e scritto da Fabrizio Berlincioni - autore di successo per Rai e Mediaset, paroliere e musicista plurivincitore del Festival di Sanremo - il programma si arricchisce nella sua terza edizione con una nuova dimensione: non solo aziende che producono alimenti e bevande, ma anche quelle che eccellono in altri ambiti.

L’obiettivo di “L’Italia che mi piace… in viaggio con Raspelli” è mettere in risalto la qualità eccelsa dei prodotti e le persone che rappresentano le eccellenze imprenditoriali del nostro Paese, raccontando l’Italia attraverso una narrazione visiva e coinvolgente.

A condurre i telespettatori in questo viaggio alla scoperta del Belpaese, sarà uno dei protagonisti del panorama mediatico nazionale, capace di coniugare le sue vaste competenze enogastronomiche con un linguaggio fruibile e accattivante che renderà ogni puntata un viaggio da non perdere.