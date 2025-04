La criminalità organizzata rialza la testa? La Calabria rialza la guardia anche se, in realtà, la guardia non l'ha mai abbassata. Il recente attentato intimidatorio ai danni della "Calabria Motori" a Villa San Giovanni - la concessionaria d'auto della famiglia Ionà - pone nuovamente al centro dell'attenzione pubblica la necessità di rafforzare le azioni per dare una spallata forte alla protervia mafiosa.

Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in collegamento Skype il referente regionale di Libera Giuseppe Borrello, impegnato insieme agli attivisti dell'associazione fondata da don Luigi Ciotti in un costante impegno concreto di sensibilizzazione per mettere in campo le tre azioni chiave del contrasto alla 'ndrangheta: contrasto, deterrenza e prevenzione, così come proposto dal mondo dell'impresa e di Unindustria in particolare. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.