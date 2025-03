La lotta alla 'ndrangheta, in Calabria, non si fa soltanto con la prevenzione o la repressione. Ma soprattutto con il supporto alle vittime della criminalità organizzata, il sostegno concreto agli imprenditori e a chi, in genere, ha trovato il coraggio della denuncia. La proposta del presidente della Commissione regionale contro il fenomeno della 'ndrangheta, Pietro Molinaro, sarà al centro della puntata di oggi di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

E l'esponente politico di Fratelli d'Italia sarà ospite nello Studio 4 di Cosenza per illustrare la sua proposta di legge che, fatta propria dal Consiglio regionale, verrà estesa alle iniziative del Parlamento nazionale affinché anche in altre regioni italiane in cui la 'ndrangheta è certamente presente con i suoi affari e la sua violenza, venga assicurato alle vittime il riconoscimento dei contributi figurativi e altre agevolazioni come segnale concreto della vicinanza dello Stato.

Nel corso della puntata sarà anche affrontato il tema del sostegno alle famiglie che, attraverso l'applicazione del metodo Aba, sono costrette ad affrontare spese enormi per il contrasto all'autismo - anche in questo caso una mozione di Molinaro posta all'attenzione del commissario regionale alla sanità Roberto Occhiuto. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.