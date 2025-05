Nuovo appuntamento con Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio il sindaco di San Lucido, Cosimo De Tommaso, che illustrerà le iniziative in programma per la Settimana della Cultura, un ricco calendario di eventi pensati per valorizzare la storia, le tradizioni e il patrimonio artistico di uno dei borghi più suggestivi della costa tirrenica calabrese. Ma sarà anche l’occasione per un confronto a tutto campo sull’esperienza amministrativa di De Tommaso, sulle sfide affrontate alla guida del Comune e sulle prospettive per il futuro.

Si parlerà di turismo e della stagione estiva ormai alle porte, con un focus sulle strategie messe in campo per attrarre visitatori e rilanciare l’economia locale, puntando su bellezze naturali, enogastronomia e ospitalità diffusa. Spazio anche a temi più ampi: il ruolo sempre più complesso dei sindaci nei piccoli centri, alle prese con carenze di risorse e responsabilità crescenti, e il fenomeno dello spopolamento che continua a svuotare l’entroterra e la fascia costiera. Quali sono le opportunità da cogliere e quali gli strumenti a disposizione per invertire la rotta? Un viaggio tra criticità e potenzialità, alla scoperta di un territorio che non si arrende. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.