Siderno tra presente e futuro: la sfida della rinascita passa dal Pnrr, dal turismo e dall'identità. Nell’ultima puntata della stagione di Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, al centro del confronto c’è una città simbolo della Locride, impegnata in una complessa ma concreta opera di rilancio: Siderno. Ospite in collegamento il sindaco Mariateresa Fragomeni, per un faccia a faccia su progetti, sfide e prospettive dell’amministrazione comunale.

Dal Pnrr alle grandi opere pubbliche, dalla ristrutturazione della villa comunale alla riqualificazione dello stadio “Raciti”, dalla nuova piscina comunale al centro polifunzionale, Siderno sta attraversando una fase cruciale di trasformazione urbana. Un piano ambizioso, costruito tra fondi europei e bilanci comunali in equilibrio, senza aumenti delle tasse locali. Spazio anche alla stagione estiva e al turismo: Siderno conferma la Bandiera Blu 2025, punta su un’offerta integrata tra mare e cultura, e avvia un dialogo concreto con operatori balneari e associazioni per programmare al meglio l’accoglienza. Riflettori accesi anche sul borgo antico di Siderno Superiore, con percorsi storici, eventi culturali ed enogastronomia, nel tentativo di coniugare sviluppo e identità. Non mancheranno i temi sociali: dalle iniziative inclusive per i più fragili alla promozione dello sport come motore educativo e aggregativo, con progetti come il “Siderno Sport & Fitness Village”. E ancora, i nodi della legalità e della sicurezza, l’efficientamento della macchina amministrativa e la sfida della transizione energetica, tra diga sul Lordo e ipotesi di parco eolico. Un confronto a tutto campo con la prima cittadina di Siderno, tra consuntivo dell’attività amministrativa e visione per il futuro.

