Mittiga: 'Si sono uno 'ndranghetista' - VIDEO

“Se lei vuole che dica che sono uno ndranghetista allora lo sono”, l'ex sindaco di Plati, Francesco Mittiga, lancia la provocazione nel corso di un fuori onda di una intervista rilasciata al massmediologo Klaus Davi realizzata in collaborazione con la giornalista de LaC, Loredana Colloca, nei giorni scorsi, per il programma Gli Intoccabili, proprio nella residenza dell'ex primo cittadino del comune sciolto per sospette infiltrazioni mafiose. Le attuali elezioni, alla quali partecipa Ilaria Mittiga, come candidata sindaco, rientrano tra quelle attenzionate dalla commisione antimafia.