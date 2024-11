Il rapporto tra 'ndrangheta e Cosa Nostra sarà al centro della puntata di lunedì di Klaus Davi, oggi in Sicilia alla ricerca di Matteo Messina Denaro. Nella foto un controllo di Polizia a Klaus Davi, Alberto Micelotta e l'autista della vela.

E' arrivata in Sicilia la vela del massmediologo Klaus Davi, realizzata per trasmettere forti contenuti contro le mafie. Il furgone pubblicitario ha già percorso in lungo e largo zone critiche della Calabria, testimoniando attraverso manifesti, casi di lupara bianca insoluti e ricerca di latitanti eclissatisi negli ultimi anni e oggi è nei comuni caldi del trapanese e del palermitano con messaggi al momento top-secret ma che riguarderanno personaggi importanti della storia siciliana.





Il tutto culminerà in una puntata del docu-reality “Gli Intoccabili”, condotto dal massmediologo Klaus Davi, dedicata ai rapporti ‘ndrangheta e cosa nostra e in particolare a Matteo Messina Denaro, che andrà in onda lunedì 20 giugno alle ore 21.00 su LaC, canale 19 del digitale terrestre, e in streaming su www.lactv.it.

Nella foto a destra Klaus Davi e la troupe di LaC sul luogo della strage di Capaci.