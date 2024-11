«Siamo stati di nuovo a Cutro insieme alle tantissime persone che formavano uno straordinario cordone umano per dare un messaggio d solidarietà e di speranza. Ma soprattutto per ribadire che chi chiede aiuto va aiutato, non può essere lasciato morire in mare. La risposta del Governo a questa tragedia e al grande tema delle migrazioni è sbagliata, equivoca, parziale e inutile. Come inutile è stato il Consiglio dei Ministri a Cutro, una pezza che è peggio del buco, dove è stato approvato un testo che non ha né capo né coda». Nicola Irto, senatore del Partito Democratico, sarà ospite della puntata di Piazza Parlamento in onda questa sera, venerdì 17 marzo.

Dagli studi de LaCapitale, parlerà con Alessandro Russo anche delle novità nel Partito Democratico dopo l’elezione a segretario di Elly Schlein e dell’opposizione che intende fare in Parlamento e in Consiglio Regionale.

«Se a Roma saremo netti contro il governo Meloni, così in Calabria saremo netti nell’opposizione al governo Occhiuto, che non sta dando le risposte che servono ai calabresi» ha detto Irto «Un giorno è a favore delle speranze della Calabria e il giorno dopo è servo del governo nazionale. Sull’autonomia differenziata c’è stata una mancanza totale di autorevolezza».

Questa puntata di Piazza Parlamento andrà in onda stasera, venerdì 17 marzo, nella Mezz'ora da LaCapitale, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.