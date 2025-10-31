Un momento storico per la Calabria e per l’area bruzia prenderà forma oggi alla Cittadella regionale di Catanzaro: in tarda mattinata sarà firmato l’accordo per la realizzazione a Rende, accanto alla sede dell’Unical, del nuovo Policlinico universitario, un progetto atteso da anni che segna un traguardo fondamentale per sanità e università. Ne parleremo alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del Digitale terrestre, nel corso della nuova puntata di Dentro la Notizia, il format condotto da Pier Paolo Cambareri.

Dalla Cittadella, il giornalista Nico De Luca seguirà passo dopo passo la firma e la conferenza stampa, a cui prenderanno parte il rettore uscente dell’Unical Nicola Leone, il sindaco di Rende Sandro Principe, il presidente della Regione Roberto Occhiuto e il commissario delegato per l’edilizia sanitaria Claudio Moroni. Tutti i protagonisti racconteranno le fasi che hanno portato all’accordo, gli obiettivi immediati e le prospettive future di un progetto che, per la sua portata, avrà effetti concreti sull’organizzazione dei servizi sanitari nella regione e sulla vita dei cittadini.

In studio, il giornalista Antonio Clausi offrirà approfondimenti sul peso politico e sociale della decisione, raccontando anche le tensioni legate alla scelta della sede, contesa fino all’ultimo con Cosenza, e le motivazioni che hanno portato Rende a diventare il punto di riferimento per il nuovo Polo sanitario universitario.

La puntata ripercorrerà dunque i vari passaggi della vicenda, dalle prime progettazioni alle valutazioni tecniche, fino alla firma dell'accordo, descrivendo anche il ruolo delle istituzioni locali e nazionali nel garantire tempi certi e sicurezza nella realizzazione della struttura. Un'occasione unica per comprendere le implicazioni di questo progetto: il nuovo Policlinico non rappresenta solo un investimento infrastrutturale, ma un vero e proprio potenziamento strategico della sanità pubblica e universitaria. Verranno infatti illustrate le ricadute sulle attività di ricerca scientifica, sulla formazione dei futuri professionisti del settore e sulle opportunità occupazionali che il nuovo Polo potrà generare.