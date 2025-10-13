Sta per tornare uno degli eventi più attesi e amati dell’autunno calabrese: l’Oktoberfest Calabria 2025, in programma dal 17 ottobre al 2 novembre, pronto a trasformare nuovamente la regione in una grande piazza di festa, gusto e convivialità. Dopo i numeri record delle passate edizioni – con decine di migliaia di visitatori provenienti non solo da tutta la Calabria ma anche dalle regioni limitrofe – l’appuntamento si rinnova con l’obiettivo di superare ogni aspettativa, confermandosi come il più grande evento a tema bavarese del Sud Italia.

A raccontare tutte le novità di questa nuova edizione sarà Walter Sposato, direttore artistico della manifestazione, ospite in studio di Pier Paolo Cambareri nella nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC Tv che ogni giorno accende i riflettori sui protagonisti e le storie del territorio. Con lui si parlerà dell’organizzazione, delle collaborazioni internazionali, della programmazione musicale e gastronomica, e di come l’Oktoberfest sia diventata negli anni un modello di evento capace di coniugare tradizione tedesca e identità calabrese, creando un’esperienza unica e riconoscibile.

In collegamento esterno, dalla sede che ospiterà l’edizione 2025, l’inviata Patrizia De Napoli sarà insieme al direttore tecnico Enrico Cristiano, per mostrare in anteprima i preparativi, gli spazi e le novità logistiche pensate per accogliere al meglio i visitatori.

Un viaggio tra musica, birra artigianale, gastronomia tipica e spettacolo, ma anche un’occasione per riflettere sull’impatto economico, turistico e sociale di un evento che ormai è patrimonio condiviso della Calabria.

Appuntamento con Dentro la Notizia alle ore 13.00 su LaC Tv, canale 11 del Digitale Terrestre, e in streaming su LaC Play, la piattaforma on demand del network LaC.