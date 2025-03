La giovane tecnologa alimentare racconta il suo impegno per un olio extravergine di qualità, tra biologico, sostenibilità e la sfida dell’Igp Calabria. Appuntamento oggi alle 17:45 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play

Lunedì 31 marzo, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) arriva la novantasettesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

“Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della nuova puntata Mara Ventre, tecnologa alimentare laureata alla Mediterranea di Reggio Calabria (dopo aver studiato agraria a Firenze). Mara Ventre ha ereditato dalla sua famiglia una passione per gli uliveti e la produzione di olio extravergine di oliva che risale a prima dell'Unità d'Italia. Ulivi secolari caratterizzano la proprietà aziendale di Francavilla Angitola, mentre l'oleificio ha sede a Vibo Valentia.

Obiettivo primario della scesa in campo della giovane imprenditrice: il perseguimento della qualità in una dimensione biologica e che guarda molto alla sostenibilità ambientale ed energetica. Il cammino dell'olio Ventre guarda anche all'Igp Calabria. A latere una produzione di cosmetici all'olio d'oliva che rappresentano un'altra sfida vinta per la giovane Mara.