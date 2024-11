La appartiene a Palmi. Questa cittadina che si affaccia sull’impareggiabile scenario dello stretto di Messina, sulle isole Eolie e che lascia scorgere la sagoma inconfondibile dell’Etna, è la protagonista della puntata di oggi, di Meravigliosa Calabria, il format LaC in onda questa sera alle 21 sul canale 11 del digitale terrestre.

Stavolta Pasquale Guaglianone con la troupe sono andati a scovare fra le tante bellezze di una città che ha un fervore culturale entusiasmante. Dalle mille risorse. È la città di Francesco Cilea, un monumento della musica non solo calabrese. Fu compositore straordinario che portò il nome di Palmi nel mondo. A lui è dedicato un mausoleo che conserva le sue spoglie ed è un centro di interesse notevole per tutta la città.

Palmi è anche la città di Leonida Repaci, una figura di intellettuale di primo piano nel panorama nazionale che visse anche in Versilia( morì nel 1985 a Marina di Pietrasanta vicino Viareggio e proprio in quest’ultima diede vita al Premio Viareggio, con Carlo Salsa e Alberto Colantuono, di cui fu presidente fino a che restò in vita.

In questo appuntamento di oggi, vedremo esposte nella Casa della Cultura, una struttura che comprende cinque musei, i ricordi che Repaci e Cilea hanno lasciato a Palmi. Tutto straordinario in questa città che davvero è una ricchezza culturale per la Calabria, per ciò che ha saputo dare ma soprattutto conservare.

Palmi oggi non è solo la città con la sua splendida vista dal Sant’Elia sulla costa viola che consente di osservare il conosciuto “miraggio della Fata Morgana” ma è anche la città della Varia che è una festa popolare che si svolge in onore di Maria Santissima della Sacra lettera patrona e protettrice della città fa parte da tempo della Rete delle grandi macchine a spalla italiane (questa include quattro feste religiose cattoliche italiane: la Macchina di Santa Rosa a Viterbo;la Festa dei Gigli a Nola; la Faradda di li Candareri a Sassari e appunto la Varia) oggi è Patrimonio immateriale dell’Umanità per l’Unesco.

Di tutto ciò stasera mostreremo in questa puntata straordinaria.