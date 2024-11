Non solo gli agricoltori, anche i pescatori vogliono farsi sentire. Parte la protesta al porto di Vibo Marina che punta il dito contro le politiche del governo Meloni e le richieste dell'Unione Europea. Le telecamere di LaC seguiranno in diretta la manifestazione a partire dalle 14:30 nella trasmissione di approfondimento Dentro la Notizia. In studio il conduttore Pier Paolo Cambareri, collegato con le inviate Cristina Iannuzzi e Giusy Criscuolo che raccoglieranno le testimonianze dei protagonisti dai luoghi caldi: i pescatori in protesta a Vibo e gli agricoltori ancora in presidio a Roma. Altre voci si aggiungeranno dal porto di Corigliano Rossano grazie al contributo di Matteo Lauria.

