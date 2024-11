Perfidia, il talk politico più incandescente del piccolo schermo, è tornato in prima serata su LaC Tv ieri sera. Antonella Grippo, autrice e conduttrice della trasmissione, è rientrata nelle case dei calabresi e non solo con le sue scomode poltrone e le sue irriverenti analisi politiche.

"Erba di Gaza mia" è il titolo della prima puntata andata in onda ieri alle ore 21. Perfidia ha rivolto la sua attenzione all’ennesimo conflitto mediorientale e al sentimento diffuso, a tal riguardo, dentro la società italiana. Tanti gli ospiti, a cominciare dal ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. In studio, invece, sono intervenuti il deputato della Lega Domenico Furgiuele e quello del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci. In collegamento l'ex sindaco di Napoli ed esponente di Unione Popolare Luigi de Magistris, il condirettore di Libero Pietro Senaldi e Gianni Alemanno di Movimento per l'Italia, e ancora il senatore del Pd Francesco Boccia. Anche un contributo di Maurizio Gasparri (Forza Italia).

Dove seguire la puntata

L'appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.