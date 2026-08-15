Domenica 16 agosto alle 21,30 nuovo appuntamento con l’archivio più prezioso e irriverente della televisione: confronti dialettici con i protagonisti della scena pubblica del Paese

Tornano anche questa settimana le interviste di Antonella Grippo ai leader politici nazionali. Un viaggio a ritroso nel tempo, con i protagonisti più popolari della scena pubblica italiana.

Perfidia Rewind, domenica 16 Agosto alle 21,30 su LacTv. L’archivio televisivo più prezioso e irriverente della televisione. Tra confessioni inedite, dichiarazioni che deflagrano e curiosità inattese. Un corpo a corpo dialettico, diretto e avvincente. Oltre ogni consueto rito.