Ospite di Pier Paolo Cambareri, Giacomo Mancini Junior, anche lui ex parlamentare ed ex assessore regionale. Appuntamento alle ore 13.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Si accende lo scontro tra l'amministrazione comunale di Cosenza e la Fondazione Giacomo Mancini. La decisione di rimuovere dall'attuale collocazione la statua dell'ex parlamentare e ministro, per ricollocarla in una piazza già intitolata al Leone socialista, sta alimentando polemiche roventi destinate ad acuire le tensioni all'interno del centrosinistra.

A Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, cercheremo di capire come stanno le cose e se ci sono margini per favorire un confronto e una mediazione su un tema che inizia ad appassionare tanti cittadini. In vista del flash mod annunciato per sabato prossimo dai rappresentanti della Fondazione, ascolteremo le motivazioni di chi invoca che la statua non venga rimossa dall'isola pedonale in cui è collocata.

Ospite in studio Giacomo Mancini Junior, anche lui ex parlamentare ed ex assessore regionale. Ascolteremo inoltre le voci dei cittadini di Cosenza, ai microfoni di Patrizia De Napoli. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e in streaming sulla piattaforma LaC Play.