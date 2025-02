Lunedì 24 febbraio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) ottantaduesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite dell'ottantaduesima puntata l'on. Mario Tassone, catanzarese, parlamentare per ben nove legislature, già sottosegretario di Stato e vice ministro nei Governi guidati da Amintore Fanfani, Bettino Craxi e Silvio Berlusconi. Una lunga militanza nella Dc e poi in altre forze politiche centriste e di ispirazione cattolica. Una discussione sulla Calabria e sull'Italia della Prima Repubblica e degli inizi della Seconda, tra scelte strategiche in campo economico-sociale e grandi visioni globali. Stagioni politiche, pur non prive di grandi contraddizioni, ma contraddistinte da forti ispirazioni ideali e culturali, in un quadro generale di reciproca legittimazione e di rispetto istituzionale.

La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.