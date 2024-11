Dagli espropri ai posti di lavoro, dalle dichiarazioni di Salvini alle risorse, il Ponte sullo Stretto al momento registra tante incognite e poche certezze: ne parleremo oggi a Dentro la notizia, la trasmissione di approfondimento giornalistico in onda alle 14.30 su LaC Tv subito dopo il tg. A condurre Pier Paolo Cambareri, collegato in diretta con Cristina Iannuzzi, inviata a Villa San Giovanni dove raccoglierà i punti di vista di Piero Idone del Comitato No Ponte e dei cittadini e attivisti del territorio. Ospite in studio il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti.

