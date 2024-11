Un grande evento, nato dalla collaborazione tra Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dedicato ad un tema cruciale per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia: la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Una giornata dedicata alla sfida infrastrutturale, politica, economica e sociale della costruzione di un’opera fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia, in cui le maggiori eccellenze di diversi settori strategici per l’Italia del Sud hanno analizzato le tante sfide che una grande infrastruttura come il Ponte che collegherà Calabria e Sicilia comporterà.

Diversi punti di vista e molti spunti di riflessione che sono venuti fuori dalla giornata di discussione organizzata in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, ViaCondotti21-LaCapitale, LaC Network e coordinata da Alessandro Russo, direttore editoriale del Network e Paola Bottero, direttore strategico del Gruppo. Li ascolteremo questa sera nella nuova puntata di Piazza Parlamento condotta da Alessandro Russo.

Ospiti della puntata Vincenzo Fortunato, amministratore della Società Ponte sullo Stretto, Dario Lo Bosco, ordinario di Strade, Ferrovie ed Aeroporti e Head della FS Academy di Fsi, Maurizio Lupi, deputato già ministro dei Trasporti, Francesco Profumo, presidente Acri, già ministro dell’Istruzione, Alessandro Aricò, assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia, Francesco Russo, professore di Ingegneria dei Sistemi di mobilità sostenibile dell’Università degli studi di Reggio Calabria, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l’onorevole Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia e Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia.

Questa puntata di Piazza Parlamento andrà in onda stasera, venerdì 31 marzo, nella Mezz'ora da LaCapitale, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.