Che fine ha fatto l’ospedale di Praia a Mare? Nel corso degli anni passati, la battaglia per impedirne la chiusura aveva mobilitato l’intero territorio. Un paio di pronunciamenti dei tribunali amministrativi ne avevano disposto la riapertura ma, i commissari che si sono succeduti nel comparto della sanità in Calabria, hanno sempre risposto picche. La presidente della commissione sanità del consiglio regionale della Calabria, dopo un sopralluogo, ha annunciato importanti novità.

Ma come stanno veramente le cose? Oggi in diretta da Praia a Mare, nel corso della striscia di informazione di LaC Tv Dentro la Notizia condotta da Pasquale Motta, ne parleremo con i protagonisti della battaglia per la riapertura e i rappresentanti istituzionali del territorio. Spazio anche alla voce dei cittadini.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it. Inizio alle ore 14.30.