Due gli ospiti di Franco Laratta nella terza puntata dedicata agli ospiti del Premio letterario Caccuri. Si tratta di giovani scrittori calabresi che hanno trovato spazio nella edizione 2024 del Premio.

Il primo è Angelo Argondizzo con "Tarassaco", il romanzo d’esordio edito da Scatole parlanti. La disperazione, il dolore, un incontro che può cambiare il destino. L’intreccio di due vite, Chiara e Lorenzo sono i due protagonisti, due fratelli stretti da un legame indissolubile, tra sofferenza e dolore che la vita infligge. Il romanzo, avvincente e coinvolgente, appare come un’edera rampicante tra i ruderi esistenziali dei protagonisti in una terra di mezzo che è un luogo immaginario un oblio in cui si può restare intrappolati, una sofferenza che si insinua come tarassaco.

L’altro giovane e già affermato scrittore ospite del Premio letterario Caccuri è Martino Ciano, anche lui calabrese. In "Itinerario della mente verso Thomas Bernhard" si racconta di una famiglia che vive nei propri incubi. Un uomo che dialoga con il suo Thomas Bernhard immaginario. Un mondo che inizia e finisce tra le pareti di una stanza con il camino. I romanzi di Martino Ciano sono sempre forti, appassionati, anche duri. Una scrittura che non scade mai nella banalità. Uno dei migliori giovani scrittori calabresi. Martino Ciano ha pubblicato: Zeig, Oltrepassare, Itinerario della mente verso Thomas Bernhard.

