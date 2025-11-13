La Calabria diventa la prima regione in Italia ad avviare un progetto strutturato per portare lo psicologo nelle scuole. Un’iniziativa ambiziosa, finanziata con nove milioni di euro, che mira a intercettare e prevenire il crescente disagio giovanile: disturbi alimentari, bullismo, cyberbullismo e dipendenze digitali tra le principali criticità segnalate. Se ne parlerà oggi, alle ore 13 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre) e in streaming su LaC Play, nella nuova puntata di “Dentro la Notizia”, condotta da Pier Paolo Cambareri. In collegamento da Bruxelles interverrà Giusy Princi, europarlamentare di Forza Italia e già vicepresidente della Regione Calabria, ideatrice e promotrice del progetto; in studio Antonello Graziano, direttore generale dell’Asp di Cosenza, la più grande della Calabria e tra le prime in Italia.

L’iniziativa, presentata nei giorni scorsi in Cittadella regionale, segna l’avvio della fase attuativa: 43 psicologi assunti a tempo indeterminato dalle Asp entreranno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per offrire sportelli d’ascolto agli studenti, supporto ai docenti e consulenza alle famiglie. In totale, saranno coperte 3.000 classi e 285 istituti scolastici distribuiti su tutto il territorio calabrese. Il progetto nasce da un dato allarmante: secondo l’Ordine degli Psicologi della Calabria, il 30% degli adolescenti manifesta difficoltà nell’area dell’umore, il 14% vive situazioni di bullismo o cyberbullismo e quasi un terzo sviluppa forme di dipendenza da strumenti multimediali. Numeri che raccontano un’emergenza sociale e culturale.

Nel corso della trasmissione, Antonello Graziano illustrerà le ricadute operative per il territorio e il ruolo dell’Asp di Cosenza nella gestione del personale e nel coordinamento con le scuole. La misura, finanziata per tre anni, punta a diventare strutturale. L’obiettivo è costruire un modello calabrese di alleanza tra scuola e sanità, capace di garantire ascolto, prevenzione e accompagnamento ai più giovani, in un contesto in cui la solitudine digitale, la pressione sociale e la fragilità emotiva pesano sempre di più. “Dentro la Notizia” dedicherà l’intera puntata a un tema che tocca da vicino famiglie, insegnanti e studenti: quanto può incidere la presenza dello psicologo a scuola nel contrastare il disagio giovanile? E quali strumenti concreti servono per trasformare questo progetto in una politica duratura? Appuntamento oggi alle ore 13, in diretta su LaC Tv (canale 11) e sulla piattaforma LaC Play.