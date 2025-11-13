L’iniziativa, finanziata con 9 milioni di euro, punta a intercettare e prevenire le situazioni di disagio giovanile. Ospiti di Pier Paolo Cambareri, Antonello Graziano, direttore generale dell’Asp di Cosenza e in collegamento l’europarlamentare Fi, Giusy Princi. Appuntamento alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre
La Calabria diventa la prima regione in Italia ad avviare un progetto strutturato per portare lo psicologo nelle scuole. Un’iniziativa ambiziosa, finanziata con nove milioni di euro, che mira a intercettare e prevenire il crescente disagio giovanile: disturbi alimentari, bullismo, cyberbullismo e dipendenze digitali tra le principali criticità segnalate. Se ne parlerà oggi, alle ore 13 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre) e in streaming su LaC Play, nella nuova puntata di “Dentro la Notizia”, condotta da Pier Paolo Cambareri. In collegamento da Bruxelles interverrà Giusy Princi, europarlamentare di Forza Italia e già vicepresidente della Regione Calabria, ideatrice e promotrice del progetto; in studio Antonello Graziano, direttore generale dell’Asp di Cosenza, la più grande della Calabria e tra le prime in Italia.
L’iniziativa, presentata nei giorni scorsi in Cittadella regionale, segna l’avvio della fase attuativa: 43 psicologi assunti a tempo indeterminato dalle Asp entreranno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per offrire sportelli d’ascolto agli studenti, supporto ai docenti e consulenza alle famiglie. In totale, saranno coperte 3.000 classi e 285 istituti scolastici distribuiti su tutto il territorio calabrese. Il progetto nasce da un dato allarmante: secondo l’Ordine degli Psicologi della Calabria, il 30% degli adolescenti manifesta difficoltà nell’area dell’umore, il 14% vive situazioni di bullismo o cyberbullismo e quasi un terzo sviluppa forme di dipendenza da strumenti multimediali. Numeri che raccontano un’emergenza sociale e culturale.
Nel corso della trasmissione, Antonello Graziano illustrerà le ricadute operative per il territorio e il ruolo dell’Asp di Cosenza nella gestione del personale e nel coordinamento con le scuole. La misura, finanziata per tre anni, punta a diventare strutturale. L’obiettivo è costruire un modello calabrese di alleanza tra scuola e sanità, capace di garantire ascolto, prevenzione e accompagnamento ai più giovani, in un contesto in cui la solitudine digitale, la pressione sociale e la fragilità emotiva pesano sempre di più. “Dentro la Notizia” dedicherà l’intera puntata a un tema che tocca da vicino famiglie, insegnanti e studenti: quanto può incidere la presenza dello psicologo a scuola nel contrastare il disagio giovanile? E quali strumenti concreti servono per trasformare questo progetto in una politica duratura? Appuntamento oggi alle ore 13, in diretta su LaC Tv (canale 11) e sulla piattaforma LaC Play.