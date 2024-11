Torna Talking, il settimanale di approfondimento giornalistico in onda su LaC Tv condotto da Matteo Lauria. Il format si occuperà, in linea con le precedenti puntate di problematiche di estrema attualità della Sibaritide e del Pollino d’interesse regionale. La puntata in onda questa sera, mercoledì 15 febbraio alle ore 23.30, avrà come tema "Pubblici amministratori presi di mira nella gestione pubblica". Da un report del ministero dell’interno nei primi 9 mesi 2022 sono stati registrati 460 atti intimidatori di cui 223 di matrice ignota (48,5%), 97 di natura privata (21,1%), 52 riconducibili a tensione politica (11,3%), 49 a tensioni sociali (10,7%), 38 di criminalità comune (8,3%) e 1 di criminalità organizzata (0,2%). In Calabria si sono registrati 50 casi.

I sindaci si confermano come gli amministratori locali maggiormente investiti dal fenomeno avendo subito il 53,3% del totale degli atti intimidatori. Case ed auto incendiate, la pubblicazione di contenuti ingiuriosi o minacciosi sui social, l’invio di missive presso abitazioni/uffici; seguono le scritte sui muri/imbrattamenti, le aggressioni verbali e fisiche, l’invio di bossoli/proiettili, l’invio di parti di animali, l’uso di tv/radio/stampa e l’utilizzo di armi/ordigni/esplosivi. Ospiti in studio saranno: Gianni Papasso (sindaco di Cassano – e reggente Anci Calabria) e Antonio Russo (sindaco di Crosia), entrambi destinatari di ripetuti atti di matrice intimidatoria.

Appuntamento alle 23.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.

