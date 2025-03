Venerdì 28 marzo, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) novantaseiesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della novantaseiesima puntata Roberto Formigoni, figura politica di primo piano per alcuni decenni. Di matrice cattolica, Formigoni è stato parlamentare (sia senatore, sia deputato), europarlamentare e Presidente della Regione Lombardia per diverse legislature. Ha ricoperto anche ruoli di governo, nonché incarichi di responsabilità ai vertici di alcuni partiti quali Forza Italia e Cdu. Un'esperienza tanto importante e intensa, quanto qualificata, che lo rende interlocutore privilegiato per affrontare, tra l'altro, il tema dei rapporti tra politica e sviluppo economico. Presente, nel corso dell'intervista, anche Salvatore Mancuso, noto imprenditore catanzarese impegnato con la sua Rolltek in progetti di caratura internazionale. Mancuso ha accompagnato Formigoni in Calabria per un giro di incontri. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play