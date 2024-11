«Non c’è nessuna visione di Paese. La manovra finanziaria del nuovo governo non dà nessuna risposta a chi soffre» - ha detto Nicola Irto ospite della nuova punta di Piazza parlamento in onda stasera su LaC. «Il divario tra Nord e Sud sta aumentando e la loro risposta è l’Autonomia differenziata, cioè spezzare ancora di più l’Italia. Si dà più potere a chi già corre e si lasciano indietro i territori in difficoltà». LaCapitale Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, venerdì 2 dicembre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.