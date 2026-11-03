Approfondimento puntato sulla grande storia che torna a vivere nel Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria e sulle difficoltà dei sindaci di Riace e Cosenza. Appuntamento alle 15 su LaC Tv

Che cosa raccontano le nostre radici e che cosa, invece, racconta lo stato di salute delle istituzioni chiamate a governare le comunità? Dalla straordinaria eredità della Magna Grecia alle difficoltà della politica locale, la Calabria si trova davanti a due dimensioni diverse ma profondamente legate alla propria identità e al proprio futuro. È il percorso della nuova puntata di Dietro i fatti - News, il programma condotto da Pier Paolo Cambareri, in onda oggi, martedì 3 novembre, alle ore 15 su LaC.

Il blocco principale sarà dedicato alla grande storia che torna a vivere nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Con la mostra “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca”, il MaRC diventa il punto d'incontro tra la Grecia antica e il Mediterraneo contemporaneo. Un'esposizione di straordinario valore, che riunisce capolavori custoditi nei principali musei italiani e che ha scelto Reggio Calabria come unica tappa italiana dopo la permanenza ad Atene. Dalla policromia del Kouros di Reggio e della Kore 670 di Atenealla magnificenza del Trono Ludovisi, fino al trittico marmoreo che raffigura la nascita di Afrodite dalle acque di Cipro: opere che restituiscono la ricchezza di una civiltà e il legame profondo tra le due sponde dello Ionio. Un patrimonio da riscoprire anche come occasione di valorizzazione culturale e attrattività per il territorio. Ad accompagnarci in questo viaggio sarà Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con il contributo in esterna della giornalista Anna Foti.

Dalla storia millenaria alle difficoltà del presente, la puntata aprirà poi due finestre sulle amministrazioni comunali che attraversano una fase particolarmente delicata. A Riace, il Comune guidato da Mimmo Lucano, la mancata approvazione dei provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026 ha portato la Prefettura ad avviare la procedura di scioglimento del Consiglio comunale. L'assemblea è stata sospesa e la gestione provvisoria dell'ente affidata a un commissario prefettizio. Una vicenda che pone interrogativi sul futuro amministrativo di una comunità che negli anni ha legato il proprio nome a un'esperienza conosciuta ben oltre i confini regionali e che ci racconterà Ilario Balì.

A Cosenza, invece, è la tenuta politica della maggioranza a finire sotto i riflettori. La rottura tra Francesco De Cicco e il sindaco Franz Caruso ha aperto una nuova fase di tensione in vista delle elezioni amministrative del 2027. Il consigliere regionale ha annunciato il ritiro del sostegno al primo cittadino, parlando di una distanza ormai insanabile sul piano politico. Caruso ha risposto azzerando le deleghe agli assessori e annunciando una pausa di riflessione per rilanciare il progetto politico e riaprire il confronto con le forze del centrosinistra. Una mossa che apre interrogativi sugli equilibri di Palazzo dei Bruzi e sulla capacità della coalizione di ritrovare una prospettiva comune. Un tema, questo, affidato al giornalista Antonio Clausi.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.