Sabato alle 14.30 le telecamere di LaC Salute saranno a Villa Sant'Elia Riabilitazione di Marcellinara, centro di Riabilitazione Avanzata nata dall'esigenza di mettere a disposizione del territorio i trattamenti sanitari, riabilitativi e assistenziali più aggiornati, efficaci e personalizzati per la prevenzione e il trattamento di patologie di diversa natura.

Rossella Galati parlerà di riabilitazione robotica e presenterà la nuova struttura che fa parte del complesso Villa Sant’Elia, che già ospita la Casa protetta per anziani e il Centro Diurno per persone con disabilità, insieme al direttore sanitario Andrea Parente e ai fisioterapisti Alessandro Butera e Daniele Madia che spiegheranno come l’impiego della robotica e delle nuove tecnologie in riabilitazione sta trasformando radicalmente il processo di cura, offrendo una serie di vantaggi tangibili sia per i pazienti che per i professionisti della salute.

Nel corso della rubrica ci sarà inoltre spazio per la testimonianza della signora Filomena Iuliano, calabrese, che dopo tanti anni vissuti a Roma e un ictus emorragico, ha scelto di affidarsi alle cure della clinica calabrese. Appuntamento sabato alle 14. 30 sul canale 11 del digitale terrestre, sul 411 TivuSat, sull'820 del pacchetto Sky ed anche in streaming su LaC Play.