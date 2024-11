La naturopata si è raccontata a Paola Bottero nell'ultima puntata di Vis-à-Vis. A 35 anni una grande sfida, gli studi e la decisione di trasferirsi in Calabria

«La Calabria mi ha fatto riscoprire il tempo. A Roccella Jonica ho trovato la bellezza della vita lenta, Roccella mi ha abbracciata. Non sapevo quanto tempo avessi e volevo lasciare qualcosa di me, volevo restituire qualcosa a chi mi aveva accolta. È qui che vorrei invecchiare. Quando sono arrivata a Roccella Jonica ci chiamavano “emigrati al contrario”, poi ho scoperto una Calabria meravigliosa. Oggi provo a restituire quello che questa terra mi ha dato con la naturopatia e la buona alimentazione a scopo terapeutico, promuovendo i prodotti del territorio».

Patrizia Pellegrini è stato ospite dell'ultima puntata di Vis-à-Vis. Dagli studi de LaCapitale, la naturopata marchigiana, profondamente legata alla Calabria, racconterà a Paola Bottero come la sua vita sia cambiata quando, a 35 anni, ha scoperto di essere malata.

«La malattia mi ha insegnato che prendersi cura di sé stessi è importante -ha raccontato Pellegrini –. Darsi agli altri va bene fin quando non ti fa dimenticare di te. In quei momenti ho deciso di tornare a studiare. E mentre io studiavo il mio corpo guariva. Pensavo che la naturopatia potesse essere di supporto a me e alla mia famiglia e invece è diventata la mia professione».